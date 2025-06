Vallavanem tunnustas parimaid õppureid ja tuleviku tähti

Andro Jürisson (Kuressaare Nooruse kool) on sihikindel ja kohusetundlik, osaleb aktiivselt koolielus. Sportlike eesmärkide suunas liikumine on tema kirg ja igapäevaelu osa. Asjatundlik lähenemine ja pühendumine on toonud meistritiitleid mitmetelt kergejõustiku aladelt.

Põhikoolilõpetaja stipendiaadid

Meele Kelder (Orissaare gümnaasium) on eeskujuliku käitumisega, usaldusväärne ning väga hea õppeedukusega neiu. Ühiskondlikult aktiivne, võtab alati vastutust ning teistele meeldib temaga koostööd teha, sest ta peab oma lubadustest alati kinni. Meele suurimaks kireks on jalgpall ning ta on saarepiigade võistkonna alustala.

Gümnasisti stipendiaadid

Karoli Harjus (Saaremaa gümnaasium) on eeskujuliku käitumisega kohusetundlik gümnasist. Aktiivne, uudishimulik, laia silmaringiga, kes on osalenud mälumängudes, revüü peaosas, kooli meediatiimis. Tartu ülikooli ajakirjanduse erialal on ta tänaseks juba sees. Kui sellele neiule öelda, et midagi on vaja teha, siis võib olla kindel, et tehtud see saab!