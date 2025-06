"Jah, tegemist on põneva leiuga," rõõmustas Rainar Kurbel . Liigiks on tema sõnul ikkagi seesama uhke valge tolmpea, mida Lääne-Saaremaal praegusel ajal siin-seal näha võib, isegi teede ääres.

"Erisus seisneb selles, et nüüd leitud taim on albinootiline ehk klorofüllitu, mistõttu ka taime lehed on valged. See on põnev vorm, seega taksonoomiline erisus," selgitas Kurbel.