TTJA algatas Saare 1 merealal hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise

Oxan Energy võitis selle aasta jaanuaris toimunud Saare 1 mereala enampakkumise. Oxan Energy on taastuvenergiaprojektide arendaja, kes on spetsialiseerunud mereenergiale ja eelkõige ujuvate tuulikute arendamisele. 2023. aastal loodud ja Prantsusmaal asuv ettevõte tegutseb rahvusvaheliselt, peamiselt Euroopa turgudel. Ettevõtte eesmärk on avamere tuuleenergia projektide ja rohelise vesiniku tootmisüksuste arendamine, ehitamine ja käitamine.

TTJA-s on algatatud hoonestusloa menetlusi ja keskkonnamõju hindamisi meretuuleparkide arendamiseks kokku 12 erineval merealal. Hoonestusloa menetlus on lõpetatud ühel korral, kui Eesti esimese hoonestusloa meretuulepargi rajamiseks sai Saare Wind Energy OÜ.

TTJA menetleb hoonestusloa taotluseid ning väljastab meretuuleparkidele ehitus- ja kasutuslube. Käesoleval hetkel on TTJA välja kuulutanud 5 mereala enampakkumise võitjat, meretuuleparkide hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsuseid on antud 12 korral ning üks hoonestusluba on väljastatud. TTJA seisab selle eest, et meretuulepargid valmiksid keskkonnasõbralikult ning kõiki ehitusnõudeid järgides.