Esmakordselt väljaantud stipendiumi pälvis ka saarlane Brita Laht

Tartu Ülikooli Sihtasutus kirjutab, et meditsiini- ja sporditeaduste doktorant Brita Laht plaanib stipendiumi kasutada erialaseks täiendusõppeks Saksamaal. "Stipendium võimaldab mul osaleda Saksamaal suvekoolis, mille teemaks on B-rakud. Kuna minu doktoritöö keskendub B-rakkude uurimisele 1. tüüpi diabeediga isikutel, on selles suvekoolis osalemine minu jaoks tohutult hea võimalus omandada põhjalikud teadmised B-rakkude kohta ning kohtuda Euroopa parimate B-raku uurijatega," rääkis Laht, kes plaanib suvekoolis ka oma teadustööd esitleda.