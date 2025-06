LEMMIK Saaremaa salapärane uus kass – puuma nimega Zuma

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kui kass on suur nagu unistus

Zumaga kooselamine on nagu igapäevane seiklus, sõnab Risto. “Tema erilisus on kohe näha – esikäpad on tal tunduvalt suuremad kui tagumised ja ta suudab hüpata pööraselt pikki distantse. See jõud ja kehaehitus... ta on nagu loodud hüppeks. Mõtle, looduses püüab ta punahirvi – hüppab lihtsalt kaela ja ei lase lahti. Ta ei tunne valu samamoodi, nagu meie tunneme. Ta võib kõrgelt kukkuda ja lihtsalt tõuseb püsti, nagu poleks midagi juhtunud.”

Selline loom paneb ka kõige kogenuma loomapidaja vahel kulmu kergitama. “Mul on tihti hirm, et ta saab haiget, aga tema ei anna sellest kunagi märku. See on metsik instinkt. Aga samas – ta on nii äge! Ma ei oska midagi halba tema kohta öelda.”

Praegu on Zuma n-ö teismeline, kasvufaasis, kus ta näebki välja nagu lohakas pikaksveninud teismeline. “Venib välja, muutub vibalikuks, näeb natuke raadakas välja. Täiskasvanuna muutub tal karv heledamaks, läheb sellist emalõvi tooni ja need silmad – täiesti rohelised!”