RÕÕMSAIM INIMENE EVE AASA Meil on noortelt nii palju õppida!

“Suitsiidikatse või eneselõikumine on appikarje, et noor inimene ei tule enam toime,” selgitab Eve. “Paraku on see teema, millest meie ühiskonnas ei osata ega isegi juleta rääkida. Tabuteema, millesse suhtutakse nii, et kui me sellest ei räägi, siis kaob see iseenesest. Mina leian aga, et sellest tuleb just rääkida.”