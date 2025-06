"Märt Kõlli peamiseks tugevuseks oli see, et ta on haigla asjadega hästi kursis ning vedanud haigla juurdeehituse ja renoveerimise projekti," ütles nõukogu esimees Madis Kallas. "Tegu on Saaremaa vaates äärmiselt olulise ja suure mahuga projektiga ning seda veel vähemalt järgnevad kaks ja pool aastat."