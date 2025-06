SUUR GALERII Ametikooli lõpetas 189 noort

Kiituse saab õpilane, kelle keskmine hinne on 4,6 või kõrgem, eriala lõpueksami hindamisel on kasutatud eristavat hindamist ning see on sooritatud hindele "5" või on tehtud kutseeksam. Tänavu on ametikoolis kuus seesugust noort, kes nendele kriteeriumidele vastasid: Kristina Vammus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus), Kevin Jašin (noorem tarkvaraarendaja), Markus Seeger (mootorsõidukitehnik), Henry Kalvi Kaalma (noorem tarkvaraarendaja), Mikk Maltis (noorem tarkvaraarendaja) ja Jakob Vapper (noorem tarkvaraarendaja).