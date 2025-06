ÜLESKUTSE Kihelkonna kool kutsub kokkutulekule!

Kui paljudel koolidel on seesugune luksus, et meri on vaid väikese jalutuskäigu kaugusel? No Kihelkonnal igatahes on ja seda saab tähistada tantsides jalgupidi vees või lõkketule soojuses ansambel Eesti Gun ja Liisa meloodiate saatel. Ikka koos oma kallite koolikaaslastega.