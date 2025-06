Restoran UMA peakokk Kristo Malm ja restoran Alexander said Michelini tunnustusi

"Michelini tunnustus on restoranidele väga oluline. Me lootsime küll, et meie tegemisi märgatakse, aga see ei ole kunagi olnud eesmärk omaette. Teeme UMA restorani südamega ja meil on suur rõõm, et see on leidnud tunnustust. Bib Gourmand on just meie stiili puhul parim võimalik märgistus – oleme selle eest väga tänulikud. Et Michelin otsustas meid lisaks pärjata ka parima uustulnuka tiitliga (Aasta Avamise auhind – toim), oli tõeline rõõm ja üllatus," kommenteeris Kristjan Peäske.