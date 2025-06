Keskkonnaamet Põhjavett aitab kaitsta keskkonnateadlik tegutsemine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine uusarendustesse on oluline tagamaks elanikele, asutustele ja ettevõtetele kvaliteetset joogivett. Teisalt on see oluline, et koguda kokku ja nõuetekohaselt puhastada tekkiv reovesi enne loodusesse juhtimist. Vahet ei ole, kas reovee puhastamiseks kasutatakse omapuhasteid või ühiskanalisatsiooniga ühendatud reoveepuhasteid. Kui piirkonnas on põhjavesi nõrgalt kaitstud või kaitsmata, on oluline minimeerida reostusohtu nii palju kui võimalik ning reovesi tuleb bioloogiliselt puhastada. Sellistes piirkondades on põhjavesi eriti mõjutatud inimtegevusest tulenevast reostusest. Ühiskanalisatsiooni rajamine võimaldab tagada reovee tsentraalse kogumise ja tõhusa puhastamise ning aitab seeläbi vähendada reovee käitlemise keskkonnariski.