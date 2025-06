TOIT Suvine maasikašarlott lionite moodi

Maasikas polegi mari

Põhjaliku mehena tegi Mati alustuseks selgeks maasika botaanilise olemuse ehk et see, mida me marjaks kutsume, on hoopiski kogupähkelvili. See tähendab väikeseid tuumakesi, mis asuvad maasika punase viljaliha sees, mis omakorda on õie paksenenud osa. Uus teadmine meie suhtumist maasikasse õnneks ei muutnud.