Kõrgepingeliini tross jäi Varpe kandis tee kohale rippuma

Kui masin ei ole juhtmesse kinni jäänud, siis võib üritada eemalduda masinaga esialgsele liikumisele vastassuunas. Kui aga masinat pole võimalik liini juurest omal jõul eemaldada, tuleb kabiinist väljumiseks oodata kõrvalist abi ja saada kinnitus, et liin on pingest vabastatud. Sageli lakkab tehnika elektrilöögi tagajärjel töötamast, näiteks purunevad masina rehvid.

Kui aga on tekkinud masina süttimise oht (rehvid suitsevad või on süttinud), väljuda masinast (hüppega) seda maapinnal olles puudutamata.

Nii maha kukkunud juhtmest kui pinge all olevast masinast tuleb eemalduda ohutusse vähemalt 20 meetri kaugusele vältides suurte sammudega astumist või jooksmist, kus mõlemad jalad üheaegselt puudutavad maapinda ning mille tõttu võib sattuda sammupinge alla. Eemalduda maha kukkunud juhtmest või masinast kas väikeste jalad koos hüpetega või jalgu mööda maad lohistades väikeste sammudega nii, et mõlemad jalad on kogu aeg maas.