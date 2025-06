Enn Meri stipendiumi sai Henri Lember

„Lõputööks valmistas ta väikese sõudepaadi, mille teostus oli väga korrektne. Õpitulemused on väga head, käitumine korralik. Küsib, räägib, vaidleb, aga selle taga on tahtmine teada saada,“ iseloomustas teda kutseõpetaja Kaido Trei.

Rühmajuhataja Bret Paas lisas: „Väga kohusetundlik, töökas ja sihikindel noormees, kes on alati valmis pingutama, õppima ja vastutust võtma. Ta on rühmakaaslasena sõbralik ja heatahtlik, alati valmis abistama ka teisi õppijaid. Henri on eeskujuks nii oma suhtumise kui ka tegudega.“