Suures väinas läks ümber paat nelja inimesega – üks mees hukkus

„Praegu teame, et mehed liikusid kella 14 paiku neljakesi plastikpaadiga Virtsu sadamast Kuivastu poole, et minna kalastama. Kõik olid kained ja päästevestidega. Ühel hetkel, Muhu ja Viirelaiu vahel sõites, hakkas vesi teadmata põhjusel paati valguma nii, et see ei kandnud enam mehi ja vajus vee alla,“ kirjeldas Kuressaare politseijaoskonna välijuht Rain Tiirik.