Hillar Peegel siirdus kolmandale Ukraina reisile

"Ka kaubik, mis on kraami täis, jääb seekord Ukrainasse. Nad on juba pikemat aega sõidukit küsinud," rääkis Peegel. Ta lisas, et kolmest masinast koosnevas konvois on kaks kaubikut ja üks sõiduauto, tagasi tullakse ühe kaubikuga. Edasi-tagasi sõiduks kulub umbes nädal, mille jooksul läbitakse 3000 kilomeetrit.