Tähelepanelik linnakodanik märkas, et Kuressaares Raekoja tänavale on pargitud mitu autot ning esitas küsimuse: kas tegemist on uue parklaga? Tõepoolest, kunagi olid sellel tänavalõigul peatumist keelavad märgid, aga täna on neist alles ainult roostetavad kännud.