KIRJAD KOJU 16. kiri: eestlane on laulurahvas

Kinnitust sai taas kord seegi, et eestlased on laulurahvas. Ühendkoori ja soololaulu kuulsin neil päevil mitu-setu korda. Olgu siis Hellamaal 5Miinuse ja Puuluubi kontserdil, kus kõik kuulutasid, et neil pole jalas aluspükse. Või pereringis, kui tervitati sünnipäevalast. Pööripäeva paiku voolab lauluõli lahkelt: siis jorises mahlakas meeshääl üle küla, kuidas surm Chicagos ringi käis ja ema nutma jäi – salmid polnud meeles, aga refrään väga hästi, nii et seda sai esitada mitu raksu. No ja Kassari jaanilõkke ääres, seal tegi bänd muidugi just neid lugusid, mida rahvas teadis – targad muusikud! –, nõnda et jällegi sai kaasa unnata.