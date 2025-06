"Praeguseks on teada, et kui vesi hakkas paati tungima, siis hukkunud mehel seljas olnud paukvest avanes, kuid see lasti õhust tühjaks, sest loodeti paat ise veest tühjaks saada. Kahjuks jõudis paat enne ümber minna ja vesti uuesti õhuga täita ei jõutud," selgitas Sikk, mis juhtus hukkunud mehe paukvestiga.