Kuigi üldjoontes on näha kuurortlinnade üürimaastikel sarnaseid suunitlusi – nagu näiteks tugevad hooajalised mõjutused –, siis üüritootluse vallas on üks linn rebinud teistest ette.

“Saarlased edestavad mandrit,” märkis Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe. “Viimase aasta jooksul on Kuressaare üüritootlus tõusnud 1,76 protsenti, samas kui Haapsalus langes see 0,87 ja Pärnus 0,54 protsenti. Märkimisväärne on ka keskmine üürihind: kui Haapsalus kukkus see aastaga 122 eurot ja Pärnus 46 eurot, siis Kuressaares kasvas see hoopis 10 euro võrra,” kirjeldas ta Kinnisvara24 statistikakeskkonna näitajaid.