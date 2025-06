Vilen Künnapu maalinäitus "Kosmilised kindlused"

KOSMILISED KINDLUSED

"Kindluste arhitektuur on kõikjal märkimisväärne. Lisaks massiivsele kaitsefunktsioonile on kindlused reeglina ka maagilised maamärgid, andes oma metafüüsilise energiaga juba laiemat kaitset asukoha territooriumile ja kogukonnale.

Kuressaare näitusega tahangi rõhutada selle võimsa energia olemasolu. Eksponeerin seitset suuremat maali ja ka mõnda väiksemat, mis on valminud minu skitside põhjal ajavahemikus 2013 – 2025. Kaks uut maali on Eesti teemalised: Kuressaare linnus oma minimalistlikus ilus ja Toompea loss oma lõputu maagia ja energiaga.

Nõid Ursula, kes mäletas hästi oma eelnevaid elusid ütles, et on mind kohanud templi- ja kindluste ehitajana juba alates Lemuuriast. Ise mäletan veidi oma arhitektitegevust kuskil XV – XVI sajandil Lõuna-Prantsusmaal. Seal ringi sõites ja vahel ka maalides, tekib mul tihti dejavou tunne. Näitusel on veel esitatud fortifikatsiooniarhitektuurist inspireeritud maale Katalooniast ja Apuuliast."