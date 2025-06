VIDEO Suursaared on jaanipühade paiku endiselt populaarne sihtkoht

„Kuigi igal aastal on jaanipäeval nii reisijate kui meedia tähelepanu koondunud pidustuselt saartele ja tagasi saamisele, siis meie jaoks tähistab jaanipäev alles suvehooaja algust. Alates jaanipäevast kuni augusti alguseni on pea iga nädalavahetus rahvarohkem kui jaanipäeval. Suvistel nädalavahetustel tasub meeles hoida kõiki soovitusi, mida oleme jaanipäevaks jaganud, planeerida sõidud ette soetades e-pilet praamid.ee lehelt ning reisida pigem hommiku- või õhtupoole. Siiski tasub meeles pidada, et ka sadamakassast on võimalik soetada pileteid reiside üldjärjekorda, vastavalt Virtsu-Kuivastu liinil ja Rohukülast 30% ulatuses ning Heltermaalt 40% ulatuses laeva täituvusest. Julgustame seda e-piletite lõppemisel kindlasti tegema. Muhu- Saare- ja Hiiumaal toimub läbi suve suuremaid ja väiksemaid kultuurisündmusi, millest kindlasti tasub osa saada,“ ütleb Katrin Aron.