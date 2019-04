Laidudele läheb 1000 lammast ja sajad veised

Seitse aastat Viirelaiul lambaid karjatanud Ants Kuks ütles, et aastatega on laiu ilme taastamistööde ja karjatamise tulemusel väga palju muutunud. Saar, kus veel mõni aeg tagasi valitsesid pilliroog, malts, putk, nõges ja maavitsalised, oli paras taimedžungel. “Nüüd kevadel minnes on vaid madal kollane hanijalamuru, ilme on hoopis teistsugune,” rääkis Kuks.