Antarktika laev hakkab seilama saarlaste lipu all

SMS-i koduses Kuressaare jahisadamas toimunud seltsi peakoosolekul uudise teatavaks teinud Tiit Pruuli märkis, et reisi üheks eesmärgiks on tutvustada maailmas seda väikest maad ja suurt saart, kus 1778. aastal sündis hilisem Antarktise avastaja Fabian Gottlieb von Bellingshausen. "Me tahame rääkida Eestist, Saaremaast, kutsuda inimesi siia külla. Ehk siis Bellingshauseni projekti vedajatel ja Saaremaa Merispordi Seltsil on üsna ühtemoodi sihid," ütles Pruuli.

Ta loetles, et sarnaselt Bellngshauseniga on sünnilt saarlased ka selle reisi kaptenid Indrek Kivi, Indrek Lepp ja Meelis Saarlaid. Reisi ettevalmistamisega on seotud SMS-i auliikmed Tiit Riisalo ja Pruuli ise. SMS-i kommodoor Priit Kuusk juhib praegu meie aluse ekspeditsiooniklaariks tegevmist Nasva Baltic Workboatsi ellingus.