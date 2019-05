AJA LUGU: Uute aegade rabe algus Kuressaares

1917. aastal üle Venemaa tulvanud revolutsioonilaine põrmustas muu hulgas ka keisririigi seisusliku valimissüsteemi. Uuendused kehtestati ühest küljest Vene ajutise valitsuse määrustega, teiselt poolt aga initsiatiividena kohtadel. Jüri Adams märgib, et 1917. aasta lõpuks olid üldiselt omaks võetud põhimõtted, et igal inimesel on võrdne hääleõigus ja et ka naistel peab olema õigus nii kandideerida kui ka hääletada. Kolmas suur muudatus oli täiesti uue, varem mitte kunagi kasutatud proportsionaalse valimissüsteemi kasutuselevõtmine.