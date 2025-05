DRAAMA LÕPUMINUTITEL Viikingid lahkusid Paidest väärtusliku viigipunktiga

„Kui mängida ikkagi tippklubiga, siis nende mängijate kvaliteet on nii kõrge, et päris ühe plaaniga ei saa minna, tuleb ikka vaadata, et mis võib ühes või teises olukorras juhtuda. Kui me Paidega viiki mängime, siis me oleme hästi mänginud. Esimene poolaeg oli energiat ja võib-olla oli ka rohkem võimalusi. Teine poolaeg läks meil natuke raskeks, aga kaitses mängisime niivõrd hästi, et vastane seda teist väravat ikkagi ei saanud. Pigem hoidsime enda väravaesise tugevana - jalgpallis paratamatult nii juhtub, et tugevam mingi hetk hakkab lõpus suruma ja oli näha, kui toodi väravavaht juba meie kasti seisus 1:1, et nad väga tahtsid seda väravat. Mänguga saab igati rahul olla.”