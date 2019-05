Kiratsi talupood võtab suuna Saaremaa toidukaubale

“Seame kogu fookuse piirkonnamärgist “Saaremaa ehtne toode” kandvate toidutoodete väljatoomisele ja eksponeerimisele ning minimeerime väljasttulevad toidutooted,” ütles Sulvi Munk. Poepidaja sõnul on kaupluse sortimendis edaspidi esindatud üle 20 kohaliku märgi kandjast tootja, sealhulgas Saaremaa head pagari-, piima- ja lihatooted. See on väikepoe võimalus olla paindlik ja kiirelt muutuv, vastamaks hooaja ootustele.