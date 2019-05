Maakonna korvpallitunnelis kumab valgus

Vaikselt on hakanud tulema võidud, mänguoskused on paranenud ja soov midagi saavutada on suurenenud. Oluline on olnud lapsevanemate roll, sest paljudel poistel mängivad ka isad korvpalli ja on sellega eeskujuks.

“Eks nende noorte kasvatusega on, nagu on,” tunnistab Allik. “Treener peab olema tegelikult hea psühholoog, sest poisid tulevad trenni ja siis ei meeldi neile äkki midagi. Õnneks on ärakukkujaid olnud siiski suhteliselt vähe, sest poistel on vahel motivatsioonikriis, aga siis tulevad nad ikka tagasi.”

Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütleb, et kuna treeninggruppidega on kaetud kogu maakond, siis on noorte korvpall tervikpildis tõusutrendis ja elab päris häid aegu.

Grupid on täis

“Algklassid on meil tänu Siim Hiiele kaetud ja pisut vanematega toimetab Enn Laanemäe,” märgib ta, lisades, et vajadused on täidetud ja grupid täis. “Küsimus on mõistlikkuse piires ja lähtuda tuleks tegususest. Tähtis on, et oleks punt, kes tahab toimetada järjepidevalt.”

Mati Mäetalu sõnul on praegu treeninggrupis 15–16 poissi ja see on optimaalne. “Suuremaks pole mõtet neid ajada,” leiab ta. “Rohkem poisse korvpallis tähendaks veel ühte treenerit ja lisa eelarvesse. Vajadust otseselt ei ole, sest vahepealne tühimik on täidetud.”

Mati Rüütel ütleb, et oluline on kodus tekkinud konkurents, sest nüüd harjutavad Orissaarele lisaks poisid ka Kuressaares.