Helgi Kuusk sai Taiwanist veel 2 kulda

Helgi Kuusk võistles 21. mail 1500m distantsil hommikul ja 400m distantsil pärastlõunal: "Algses ajakavas olid need eri päevadel, aga kui pandi ühele päevale, siis tuli hakkama saada ja teha mõlemad alad ühel päeval. Raske oli. Väga raske oli. Sooja oli +36 C ja suur õhuniiskus. Ainus eesmärk oli lõpuni jõuda ja kui on keegi ees, siis neid edastada."

Kuuse sõnul on need sellised tiitlivõistlused, kus ei ole oluline aeg vaid võit: "Taiwanis Taipeis tuleb targalt joosta ja jõudu säästa, et mitte sattuda haiglavoodisse või tilgutite alla." Jooksja jaoks on need ellujäämise mängud, mida on füüsiliselt väga raske taluda, seega võidud toovad suurt rõõmu.