FC Kuressaare Esiliiga B aprillikuu parim mängija on Kristofer Leedo

Aprilli parimaks mängijaks valitud Kristofer Leedo tunnistas, et tunnustus tuli heas mõttes üllatusena. Kuigi meeskonna hooaja algus pole tulemuste poolest olnud kõige säravam, näeb ta suurt potentsiaali.

"Väga hea tunne on seda tunnustust saada," ütles Leedo. "Tulemused pole küll head olnud, aga veel on hooaeg alguses ja noor tiim oleme. Usun, et läheb paremaks. Meie mängud on iga mänguga paremaks läinud."

Viimast kuud hindab ta enda esituste põhjal stabiilseks, kuigi tõdeb, et kõik ei ole sujunud probleemideta. "Tunnen, et viimane kuu on olnud tavalised mängud mu jaoks. Viimases mängus sain küll punase kaardi, aga see oli õnnetus ja kaheldav punane – nii kergelt anti."

Sellegipoolest leiab Leedo, et isiklikult on tal hästi läinud. "Hästi on muidu viimane kuu endal läinud," lisas ta.

Peatreener Andre Anis kiitis Leedo rolli meeskonnas, tuues esile tema iseloomu ja panuse nii kaitses kui rünnakul. "Kristofer hoidis võistkonda pinnal. Mängudes on ta väga hea suhtumisega ja võitleb igas olukorras alati lõpuni," sõnas Anis.

Treeneri sõnul paistab Leedo silma ka ebatavalise statistika poolest: "Keskkaitsena on ta hetkel meie võistkonnas teine väravalöömise pingereas. See ütleb ka midagi."

Anis peab Leedot vaieldamatuks liidriks. "Ta on mängija, keda väljakul ja treeningutel kuulatakse."

Kuu parima auhind on FC Kuressaare traditsiooniks saanud autasu, millega klubi tänab ja tunnustab esiliiga hooaja jooksul igakuiselt parimat esitust ja eeskujulikku suhtumist näidanud mängijat.