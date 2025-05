SAAREKOLL 2025 Saaremaal tuleb nädalavahetusel autode maastiku orienteerumisvõistlus

“Üldiselt on raja raskus sama, mis oli sügisesel võistlusel. Vihma on vähe olnud, maastik üsna kuiv, kuid reedeks lubab ilmaprognoos sadu ja olukord mõnevõrra muutub,” rääkis võistluse peakorraldaja Rait Mändla. “Lisakatseid on seekord palju ja need on olemuselt väga tehnilised.”