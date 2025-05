Eesti Kergejõustikuliidu presidendiks valiti saarlane Madis Kallas

Madis Kallas on endine mitmevõistleja, kes on töötanud spordinõunikuna maavalitsuses, olnud linnapea, vallavanem, regionaalminister ja riigikogu liige. Tulenevalt oma varasematest ametitest peab ta oma tugevuseks head tunnetust kogu Eesti suhtes ning oskust mõista ühendatud kogukondade jõudu igas Eestimaa nurgas. Seetõttu on ta presidendi ametisse astudes üheks oma peamiseks eesmärgiks võtnud kergejõustiku kogukonna laiendamise, tuues spordiala juurde tagasi neid, kes on kunagi kergejõustikuga eri tasanditel kokku puutunud.