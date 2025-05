FC Kuressaare aprillikuu parim mängija on Andrei Smirnov

Andrei Smirnov ütles, et väga hea tunne on sellist tunnustust saada. Tema sõnul algas hooaeg raskelt, kuid mõne mänguga peale vigastust kasvas enesekindlus ja nüüd tunneb ta end väga hästi.

"Viimase kuu jooksul oli kõige olulisem see, et emotsionaalselt läks paremaks," sõnas Smirnov. "Olid valusad kaotused, aga nüüd alustame võitudega – see annab enesekindlust igale mängijale juurde."

Peatreener Sander Post tõi esile Smirnovi kindlat esitust just keskväljal. Tema sõnul on Smirnov olnud väga oluline lüli ning mänginud tugevalt ja stabiilselt. "See auhind on talle igati õigustatult antud," märkis Post.