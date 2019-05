Grete Gullile tenniseturniirilt kaks esikohta

Treener Rauno Gull ütles Grete Gulli võistlust kommenteerides, et head võidud tulid poolfinaalis 7 : 5, 6 : 3 Emma Namnieksi ja finaalis Desire Pärna üle 6 : 7 (5), 6 : 1 ja 6 : 4. “Nad on Gretest poolteist aastat vanemad ja sellele vaatamata peaks ta olema võimeline võitma,” rääkis treener. “See polnud suur üllatus, aga kindlasti andis juurde enesekindlust, mida selles vanuses on vaja ja mis on oluline tulevikku silmas pidades.”