Roheliste retk tõi saartele kaks tuhat ratturit

Saarlasest fotograafi Allan Mehiku jaoks oli see juba üheksas kord Roheliste rattaretkel kaasa lüüa. “Eelmisel aastal arvasin, et aitab, eks ole käidud küll,” tunnistas Mehik. “Kui aga kuulsin, et järgmine retk tuleb Muhus ja Saaremaal, otsustasin ilma mingite kahtlusteta, et osalen kohe kindlasti!”

Mehiku sõnul meeldib talle Roheliste rattaretkede juures eelkõige see, et sõita saab omas tempos – ei pea kedagi järele ootama või, vastupidi, püüdma iga hinna eest kellelegi järele jõuda.

Samuti jättis talle sügava mulje Ivo Linna koduaiakontsert Muhus Linnuse külas Laasu talus, mis lõppes isamaaliste lauludega, kus publik püsti seistes, käed tõstetud, kaasa laulis. Rattaretkel osalenute saabumine Saaremaa sõjavaramuuseumisse lõi muuseumi eestvedaja Margus Sinimetsa sõnul kõik senised külastatavuse rekordid. “Tavaliselt tuleb päevas kaks bussitäit ehk maksimaalselt kaheksakümmend inimest,” ütles Sinimets, kelle andmeil käis muuseumist kolme tunni jooksul läbi koguni 920 retkelist. “See oli üle igasuguste ootuste ja lootuste,” lausus Sinimets. “Meie prognoos oli palju tagasihoidlikum – 300 külastajat. Et tulijaid oli üle kolme korra rohkem, kui ennustasime, näitab, et õnneks inimesi ajalugu huvitab.”

Sinimets möönis siiski, et ratturite jaoks oli see üksnes põgus esmatutvus muuseumiga – süvenemine nõudnuks rohkem aega. “Osa rahvast lubas kindlasti tagasi tulla, et põhjalikum ülevaade saada,” rääkis Sinimets, lisades, et üks ratturite seltskond tundis suurt huvi ajaloolise lahingu taaslavastuse vastu, mis on kavas juba mõne kuu pärast, augustis.