Suurvallal puuduvad ühtsed lemmikloomapidamise nõuded

Koerte ja kasside pidamise eeskirjad on näiteks lemmikloomade registreerimise ja kiibistamise osas üsna varieeruvad. Riigi Teataja andmeil kehtib siiani 2016. aastal vastu võetud “Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Saare vallas Lääne-Saare vallas”, mis näeb ette, et “loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud Lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu jooksul või Looma omandamisest ühe kuu jooksul. Erand tehakse vaid kinnisel territooriumil peetavate kasside kohta – nende kiibistamine ja Lemmikloomaregistris registreerimine on loomaomanikule soovituslik.