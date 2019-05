Pargi nurk avatakse liiklusele uuel nädalal

Tarmo Sinisaar nentis, et kuigi asfalt saab täna-homme peale, vajab see kuumade ilmade tõttu pisut kauem tahenemist. Seega oleks nädalavahetusel tänavafestivali ja ka lillelaada ajal suurenevat liiklust sinna peale lasta riskantne.

“Lossi tänava kohvikutepoolne külg on valmis ja meie ei tee seal enam kellelegi mingeid takistusi. Keskväljakul tööd käivad ja selle osa, mis valmis, anname samuti inimestele tänavafestivaliks kasutada. Lõplikult saab see aga valmis 1. juuniks,” rääkis Sinisaar.

Tema sõnul on Lossi tänav praegu avatud ühesuunaliseks liikluseks Raua tänavalt A. Lutsu tänavale. Sinisaar märkis, et antud lõik suletakse aga liiklusele uuesti pärast seda, kui on avatud Pargi ja Lossi tänava ristmik ning ehitustööd jõuavad taas sellesse piirkonda.