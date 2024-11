Kuressaare Tuule tänava elanikud on seni oma koduakendest nautinud merevaadet. Lähiajal see idüll lõpeb, sest ärimeestel on kindel plaan ehitada Tuule tänava merepoolsele küljele valla maale reketihall. Kohalikud on sellele plaanile vastu.