Torgu päästjad võistlesid Paides välja teise koha

„Sel aastal oli konkurents tihedam kui kunagi varem, põnevus püsis üleval terve päeva. Aga taaskord üks õpetlik ja huvitav päev seljataga – ning emotsioonid on laes,“ võttis päeva kokku Torgu vabatahtlikud päästjad enda sotsiaalmeedias.

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla ütles, et Eesti päästjatel on absoluutselt tipptasemel tehnika ja tehnoloogia, mille kasutamine nõuab erioskusi. „Autode varustus koosneb mitmesajast komponendist ning iga detail nõuab nii teadmisi, kiirust kui osavust. Selleks on aeg-ajalt hea päästjad proovile panna ja anda võimalus üksteisega mõõtu võtta.“