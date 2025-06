"Eesti tõugu hobune on põlistõug, ta on elav kultuuripärand, kes kannab endas pikka ajalugu ja selle jooksul kujunenud geneetilist ja kultuurilist mitmekesisust. Eesti tõugu hobuse universaalsus teeb temast armastatud hobusetõu, kes leiab kasutust ratsa, pere- ja turismihobusena, rakendis ning põllu- ja metsatöödel. Põlistõud on kogu maailma mastaabis unikaalsed ja seetõttu on neid oluline hoida ja väärtustada," räägib Eesti Hobuse Kaitse Ühingu liige Katrin Kask näituse tagamaadest.