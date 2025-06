Saaremaa maasikat tuleb veel oodata

Maasikakasvataja Taavi Põld ütles, et tema esimese saagini on veel paar nädalat. "Eks ta vaikselt kasvab. Eelmisel aastal tuli maasikas väga vara, tänavu tuleb hiljem. Katteloori all võib minna veel paar nädalat. Kui väga päikseliseks ja soojaks pöörab, siis läheb rutem," rääkis ta.