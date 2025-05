Kirjade ja pakkide saatmise hind tõuseb 1. juulist

Viimati muutusid universaalteenuse hinnad 2023. aasta mais. Sellest alates on jätkunud üldine hinnatõus ja palgakasv, mis on oluliselt tõstnud ka postiteenuse osutamise kulu. Samal ajal on vähenenud universaalse postiteenuse kasutatavus, mis on teenuse osutamise kulusid veelgi kergitanud. Hinnatõus on vajalik, et tagada kõigile Eesti inimestele kättesaadava kvaliteetse postiteenuse jätkumine.