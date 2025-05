Firmajuht Tanel Tang jäi oma plaanide avalikustamisel tagasihoidlikuks, aga tunnistas siiski, et esimene aparaat tuleb septembris Tallinna. "Munaautomaadi teema on väga huvitav, aga hetkel selle kohta palju enamat öelda ei saa, kui et esimene automaat saab paika septembris," ütles ta.

Ainulaadse müügilahenduse kohta avalikustas ta, et mune väljastab automaat karbiga. LEADER-toetus eraldati kahe automaadi ostmiseks, aga riskide maandamiseks on plaanis esimene munamasin rentida. LEADER-toetust on Tangu sõnul võimalik rakendada 2027. aasta jaanuarini. "Peale rendimasina testimist saame teha otsuse, kas ostame need koos toetusega välja või mitte," täpsustas ta.