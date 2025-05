TUULEENERGIA Saaremaa meretuulepark sai hoonestusloa

„Tegemist on esimese hoonestusloaga Eesti meretuuleparkide ajaloos – see on oluline samm puhta energia tootmise suunas,” ütles kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga.

Hoonestusluba taotletakse kuni 100 tuulikust koosnevale meretuulepargile, mis asub Saaremaa läänerannikust vähemalt 11 km kaugusel. Pargi maksimaalne võimsus on kavandatud kuni 1400 megavatti ning elektrit võiks see tootma hakata 2030. aastate alguses.

Hoonestusluba kehtib 50 aastat ja see annab arendajale õiguse rajada Saaremaa läänerannikule meretuulepark koos vajaliku taristuga ning võimaldab järgmise sammuna taotleda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt ehitusluba ning Keskkonnaametilt vee erikasutuse keskkonnaluba. Saare Wind Energy OÜ peab kahe aasta jooksul hoonestusloa väljastamisest alates taotlema ehitusloa, mille kehtivusaeg on üldjuhul viis aastat, ning lõpuks ka kasutusloa. Hoonestusloale on seatud ka konkreetsed keskkonnakaitselised leevendusmeetmed, mida arendaja peab täitma.

Hoonestusloa väljastamine ei tähenda, et projekt saab riikliku toetuse – luba on vajalik sõltumata võimalikest toetusmeetmetest.