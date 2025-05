Malle tee elanik Mati Põld ütles, et ühisveevärgi väljaehitamine Mändjalas on igati põhjendatud. "Omal ajal projekteeriti siia suvemajad, nüüd tahavad inimesed aga juba aastaringselt tulla. Inimeste arv pidevalt suureneb ja tekkinud on tiheasustus. Koormus on suurenenud ja see pole normaalne, et niimoodi põhjavett reostame," rääkis ta.