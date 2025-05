GALERII JA VIDEO Täna algas Kuressaares oskuste festival Noor Meister

“Kui muidu saab meie parimaid kutseõppureid näha iganädalaselt telesaates “Noor Meister”, siis nüüd on kõigil huvilistel võimalus tulla neile Saaremaale kaasa elama. Liigume esmakordselt oskuste festivaliga Tallinnast välja – see on oluline samm, et tutvustada kutsehariduse võimalusi ja eeliseid inimestele üle Eesti. Soovime, et iga noor Eestis näeks ja kogeks, kui väärtuslikud võivad olla kutseharidusest saadavad oskused,” ütles festivali ühe korraldaja, Haridus- ja Noorteameti haridusuuenduste osakonna juht Liina Kanter.