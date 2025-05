VIDEO Kuressaares kõlasid ohusireenid

Kuressaare kesklinnas inimesed sireenile silmaga nähtavalt ei reageerinud. Enamik küsitletuist oli teadlik, et selline asi toimub. Paljud oli jõudnud selle ka juba ära unustada. Vaid üks naine vastas, et see tekitab temas tunde, et riik hoolib. "Vahest tulevad nüüd ka varjendid, kuhu varju joosta, kui sireen kõlab," avaldas ta lootust.