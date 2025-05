Kuressaare haigla juurdeehituse detailplaneering sai kehtestatud

Saaremaa valla abivallavanema Kaarel Tangu sõnul on tegu olulise sammuga kogu maakonna elanike ravivõimaluste parandamiseks, kuna praegu kasutusel olevad haiglaruumid ei vasta enam kaasaja nõuetele.

„Soovime juurdeehitusega luua haiglat, kus on ühendatud nii parimad võimalikud ravitingimused kui energiasäästlikkus, mis võimaldab Saare maakonna patsientidele kaasaegse statsionaarse, ambulatoorse ning päevaravi teenuse pakkumist,“ sõnas Tang. „Haigla juurdeehituse asukoha valikul sai määravaks selle logistiliselt hea asukoht ja funktsionaalne seotus olemasoleva haigla hoonega, kuna planeeritavas asukohas on see võimalik siduda olemasoleva haiglakompleksiga üheks tervikuks.“