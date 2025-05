Vald ringnõude lauskontrolli ei plaani

Abivallavanem Koit Voojärv ütles selle idee kohta, et tegelikult on ürituste korraldajatel sellised nõud suuresti juba olemas ning üritustel tegutsevad toitlustajad omavad ka ise vajalikku inventari. “On neid, kes on nõud soetanud läbi MTÜ-dele mõeldud toetusvoorude, on neid, kes kasutavad keraamilisi nõusid (Sandla rahvamaja, I Land Sound jt), ja neid, kes on teinud vajaliku investeeringu ettevõtluse kestlikkust silmas pidades,” selgitas Voojärv.