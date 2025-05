TI-HÜPE Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak valiti TI-Hüppe tegevjuhiks

Ivo Visaku sõnul on kõige olulisem, et 2025.–2026 õppeaastaks on Eesti õpilastele ja õpetajatele kättesaadav selline tehisintellekti lahendus, mis on päriselt kasulik just õppimise kontekstis, mitte vastuste andmise kontekstis. "Me ei taha seda, et pakume õpilastele lihtsalt vastuste masinat, sest vastuste masin tähendab, et õpilane minetab mõtlemise," märkis ta.

Järgneva õppeaasta jooksul võtab SG direktori kohustused üle kohusetäitja ning Ivo naaseb koolijuhi rolli ülejärgmisel õppeaastal. "Mina olen kooli loonud viis aastat, nendest neli olen saanud väga toreda õpetajate meeskonnaga toimetada," tõdes Visak. Ta lisas, et tänaseks võibki ta olla objektiivseks hindamiseks koolile liiga lähedal: "Ma näen, et see on ülimalt hea võimalus korraks vaadata Saaremaa gümnaasiumit kõrvalt."

Visaku sõnul on TI-Hüppest kinnihaaramine unikaalne võimalus, aga seda otsust tehes peab jääma kõige olulisema juurde: "Tallinna Ülikoolis on professor Eve Eisenschmidt, kes on haridusvaldkonnas seda sõnastanud alati nii, et vahet pole, kuidas sa hariduses midagi planeerid – sinu kõige olulisem subjekt, kelle nimel sa üldse midagi teed, on õpilane."

1. juunist ametisse astuv Visak tõi oma kandideerimise peamise põhjusena välja sügava mure tehisintellekti ümber toimuva pärast. "TI-Hüppel on tore moto: pärisaru enne tehisaru. TI-Hüppe haridusprogrammi eesmärk ongi leida lahendus, mille toel õpiksid meie õpilased mõtlema, mitte delegeerima mõtlemist tehisintellektile," selgitas Visak.